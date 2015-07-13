В Британии закрыли счет "Россия сегодня"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банка.

"Счет закрыт… банк должен прислать соответствующее уведомление", — сообщил РИА Новости представитель банка, отказавшись официально называть причины закрытия счета.

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Однако позже источник в банковских кругах пояснил, что казначейство Великобритании внесло в список лиц, подпадающих под финансовые санкции, гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, из-за чего МИА могло попасть под финансовые ограничения.

В настоящее время счет закрыт, доступ к информации по нему запрещен.

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Официального уведомления от банка о закрытии счета и о причинах такого решения в представительство МИА "Россия сегодня" пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Бельгия разморозила несколько дипломатических счетов России.