Словакия увеличила количество патрулей после событий в Мукачево

"Поскольку Мукачево находится лишь в нескольких десятках километрах от словацкой границы, полиция Словакии сразу после инцидента, в тот же день, приняла необходимые меры безопасности. Они включают, в частности, увеличение количества патрулей, больше снаряжения для полиции и пограничников, а также другие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан Словакии и защиту словацко-украинской границы", - говорится в ответе спикера министерства иностранных дел Словакии Петера Стано на запрос украинской редакции "Немецкой волны".

Читайте такжеКонфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды – Порошенко

Кроме того, полиция Словакии следит за ситуацией возле участка границы, где произошел инцидент, и привлечена к постоянному обмену информацией с украинской стороной. Как отмечает Петер Стано, в случае необходимости, полиция и пограничники Словакии будут принимать дальнейшие меры.

Вместе с тем спикер словацкого МИДа добавил, что инцидент в Мукачево не должен повлиять на вопрос визового режима с Украиной. По словам Петера Стано, это отдельный процесс, в котором ЕС заявил о планах по введению безвизового режима, когда Украина будет соответствовать необходимым техническим и законодательным критериям.

Как сообщал УНИАН, в городе Мукачево Закарпатской области в субботу, 11 июля, произошла перестрелка, в результате которой есть раненые и погибшие. Сторонами конфликта выступили бойцы "Правого сектора" и представители окружения народного депутата Михаила Ланьо из депутатской группы "Воля народа". Позже в противостояние вмешались силовые органы.