Премьеру Румынии Понте предъявили обвинение в коррупции и заморозили его активы

Как говорится в сообщении прокуратуры, активы Виктора Понты временно заморожены, передает радио "Свобода".

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Коррупционные преступления, в которых подозревают Виктора Понту, относятся к 2007-2008 годам, когда он работал юристом Социал-демократической партии Румынии. В то время он был членом парламента.

42-летний премьер-министр Румынии обвинения отверг и пообещал сотрудничать со следствием.

Как отмечает Би-би-си, в начале июня, когда началось расследование в отношении премьера, президент страны Клаус Йоханнис потребовал от Виктора Понты уйти в отставку из-за коррупционного скандала, в центре которого он оказался.

В ноябре прошлого года Виктор Понта потерпел поражение во втором туре президентских выборов, уступив пост главы государства Клаусу Йоханнису.