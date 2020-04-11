В Британии за сутки от коронавируса умерли 917 человек
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 917 человек.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
В частности, по данным на утро 11 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 334 тыс. 974 человека.
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Сейчас результаты тестов известны относительно 269 тыс. 598 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 78 тыс. 991 человека. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 233 человека.
Последние данные по смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 10 апреля - 9 тыс. 875 летальных случаев.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля стало известно, что в Британии за сутки умерли 980 человек.
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