В Испании вступил в силу закон об ограничениях протестов

Закон дает полиции больше прав для разгона демонстраций, а пространство для протестов у зданий органов власти сокращается, передает Би-би-си.

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Среди прочего, для манифестантов будет ограничена возможность протестовать у зданий конгресса и сената в Мадриде, а также у правительств регионов.

Кроме того, вне закона оказываются протесты против выселения. Штраф для организаторов незаконного митинга может составить 600 тыс. евро ($669 тыс.).

Тысячи манифестантов вышли во вторник на улицы Мадрида в знак протеста против принятия закона, который они сочли посягательством на свободу слова.