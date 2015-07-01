В Испании вступил в силу закон об ограничениях протестов
08:19, 01 июля 2015Мир
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Вызвавший недовольство у правозащитников и профсоюзов закон "О гражданской безопасности" вступил в силу в Испании.
REUTERS
Закон дает полиции больше прав для разгона демонстраций, а пространство для протестов у зданий органов власти сокращается, передает Би-би-си.
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Среди прочего, для манифестантов будет ограничена возможность протестовать у зданий конгресса и сената в Мадриде, а также у правительств регионов.
Кроме того, вне закона оказываются протесты против выселения. Штраф для организаторов незаконного митинга может составить 600 тыс. евро ($669 тыс.).
Тысячи манифестантов вышли во вторник на улицы Мадрида в знак протеста против принятия закона, который они сочли посягательством на свободу слова.
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