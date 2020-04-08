"В глазах потемнеет": Лукашенко предупредил об ужесточении режима самоизоляции из-за коронавируса
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметился очередным заявлением относительно борьбы с распространением коронавируса в стране.
Как сообщает "Белта", Лукашенко предупредил о возможности ужесточения режима самоизоляции для тех, кто контактировал с инфицированными COVID-19. Их, считает президент Беларуси, следует находиться не в больницах, если тесты дают отрицательный результат.
"Если хотите, давайте ужесточим требования к тем, кого вы отправите на самоизоляцию. Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет", - предупредил Лукашенко.
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Для этого белорусские власти уже прорабатывают соответствующий документ.
Лукашенко также отметил, что в стране не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями, но решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов.
"Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие. Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее: у них полтора триллиона золотовалютных резервов и народ немножко другой", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко объяснил, почему не будет вводить ограничительные меры для нераспространения коронавируса внутри страны.
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