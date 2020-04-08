Die Welt: У ЕС заканчиваются лекарства для пациентов с COVID-19

Еврокомиссия просит производителей медикаментов как можно быстрее увеличить производство определенных препаратов.

В больницах Германии заканчиваются лекарства для лечения тяжело больных пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Речь идет о седативных, обезболивающих, миорелаксантах и антибиотиках, а также о медикаментах для реанимации.

Об этом пишет Die Welt со ссылкой на письмо Еврокомиссии к производителям лекарств, который оказался в руках журналистов. В нем еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес призывает несколько европейских ассоциаций фармакологии подтолкнуть компании к увеличению производства этих медикаментов. При этом она подчеркивает "чрезвычайную срочность проблемы".

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В письме указано, что ранее несколько стран ЕС сообщили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA), что их запасов жизненно необходимых лекарств осталось только на неделю.

"Чрезвычайно важно предоставить срочный приоритет увеличению производства этих препаратов. Мы полагаемся на вас и вашу ответственность и солидарность для того, чтобы пациенты в Европе имели доступ к необходимым лекарствам", - пишет в письме Кириакидес.

Издание пишет, что письмо указывает на бедственное положение клиник в Германии. Они готовятся к тому, что в ближайшие дни возникнет дефицит анестетиков и седативных средств, таких как фентанил, пропофол, кетамин, лорозепам и морфин. В общем, клиники сообщили EMA, что за 47 часов у них закончатся необходимые средства для реанимации.

Die Welt объясняет, что пациентам с коронавирусом, которые попали в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии, где их подключили к аппаратам вентиляции легких, нужно около 50 препаратов. В частности, седативные средства и лекарства, которые используют при интубации.

Письмо Еврокомиссии также разоблачает то, что у некоторых стран Европы средства для лечения тяжело больных уже закончились. В частности, это касается Испании, Франции, Швеции, Финляндии и Австрии.

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"Бюро журналистских расследований" выяснило, что дефицит приводит к тому, что пациентам с COVID-19 начинают давать альтернативные препараты, которые пока в наличии. Однако, их действие часто более сильное и может вызвать тяжелые побочные последствия. К примеру, у пожилых пациентов может возникнуть патологическое состояние, которое называют делирий. Оно возникает при нарушении функций мозга, которое может повлиять на сознание, память и психосоматику.