В Иране от коронавируса смертность превысила 4 тысячи человек
В Иране количество погибших от коронавирусной инфекции превысило 4 тысячи человек.
Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 64 тысяч 586 человек, за последние сутки умерли свыше 120 человек, сообщает государственное информационное агентство Исламской Республики.
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«За последние сутки выявлены 1 тысяча 997 новых случаев заражения коронавирусом и общее число заразившихся в Иране достигло 64 тысяч 586 человек», - сказал чиновник на пресс-конференции.
В то же время, по словам Джаханпура, зафиксированы 29 тысяч 812 случаев выздоровления среди заразившихся.
«Общее число жертв возросло до 4003 человек», - добавил он.
Как сообщал ранее УНИАН, 26 марта в Иране запретили путешествия между городами из-за опасений относительно второй волны заболеваний коронавирусной болезни COVID-19.
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