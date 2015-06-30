В Сан-Франциско почти 26 тысяч человек на гей-прайде отпраздновали легализацию однополых браков (фото)

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

Мэр города Эд Ли написал в Twitter: "Мы празднуем равноправие для всех".

За парадом ЛГБТ-сообщества наблюдали сотни тысяч жителей и гостей города. Организаторы уверяют, что это самый многочисленный гей-парад, проведенный ими когда-либо.

Участники и наблюдатели размахивали радужными флагами и несли плакаты с надписями: "Любовь побеждает". На главной сцене свой брак торжественно отметила лесбийская пара.

Верховный суд США 26 июня легализовал однополые браки во всех штатах страны. Согласно решению, запрет однополых браков нарушает Конституцию США. В прошлом году 37 штатов и Вашингтон юридически приравняли однополые браки к гетеросексуальным. В то же время в 13 штатах США однополые браки оставались запрещенными, отмечает AFP.

За легализацию однополых браков проголосовали пятеро судей Верховного суда, против - четверо. В решении указывается, что зафиксированный в 14-й поправке к Конституции принцип равенства обязывает все штаты легализовать однополые браки.