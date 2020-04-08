Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала вокруг авианосца "Теодор Рузвельт"

Ранее Томас Модли уволил капитана атомного авианосца ВМС США Бретта Крозье и жестко высказался в его адрес, чем вызвал волну критики в американских СМИ.

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли подал в отставку вслед за скандалом, связанным со вспышкой коронавируса на авианосце "Теодор Рузвельт".

"Этим утром я принял отставку министра Модли", - говорится в заявлении главы Минобороны США Марка Эспера, передает DW.

Несколькими днями ранее Модли уволил капитана атомного авианосца ВМС США Бретта Крозье и жестко высказался в его адрес, чем вызвал волну критики в американских СМИ.

Читайте такжеBloomberg: В США клиники увольняют врачей за жалобы в Facebook в разгар пандемии COVID-19

Крозье настаивал на эвакуации с корабля всех военнослужащих после того, как на судне произошла вспышка коронавируса SARS-CoV-2. "Мы не на войне. Моряки не должны умирать", - написал он в мейле, выдержки из которого попали в прессу. В свою очередь Томас Модли обвинил капитана в том, что документ стал достоянием гласности. По его словам, Бретт Крозье вызвал ненужную "панику" и "продемонстрировал крайне плохую способность оценивать ситуацию в разгар кризиса".

В интернет попали любительские видеозаписи, на которых видно, как сотни членов экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" аплодисментами провожают своего бывшего капитана. По данным американских СМИ, коронавирус обнаружен у нескольких десятков военных, служащих на этом корабле. 6 апреля стало известно, что экс-капитан авианосца Бретт Крозье тоже инфицирован SARS-CoV-2.