Греция призывает Еврогруппу продолжить переговоры по долгу

Министр финансов Греции Янис Варуфакис направил президенту Еврогруппы Йеруну Дейсселблуму письмо, в котором сказано, что переговоры по греческому долгу должны быть продлены.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Варуфакис считает это необходимым, чтобы греческие власти смогли учесть результаты референдума, который пройдет в воскресенье.

"Наше правительство с полным уважением отнесется к результатам референдума и использует эту возможность, чтобы вновь подтвердить то, что Греция – неотъемлемая часть еврозоны", - говорится в письме.

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"Так как договоры ЕС не предусматривают выхода из европейского валютного союза, референдум… не поднимает напрямую или косвенно какие-либо вопросы о членстве Греции в этом союзе", - отметил Варуфакис.

Напомним, банки Греции с понедельника будут закрыты на неделю.

Власти также ввели лимит на снятие наличных в банкоматах 60 евро в день. Фондовая биржа останется закрытой.

30 июня Греция должна погасить 1 млрд 600 млн евро долга перед МВФ, но не имеет этих средств и ранее надеялась получить их от кредиторов.

Невозврата долга фактически будет означать дефолт Греции.