Дания собирается ослабить карантин и открыть школы и детсады

Ослабление карантина в Дании ожидается уже на следующей неделе.

Дания вслед за Австрией объявила о постепенном ослаблении карантинных мер, направленных на замедление развития нового коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со сылкой на Bloomberg.

Уже с 15 апреля начнется открытие детских садов и начальных школ, если число заболевших вирусом останется стабильным, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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По ее словам, правительство также начнет переговоры с лидерами бизнеса о постепенном переводе сотрудников обратно в офисы.

"Дела в Дании идут в правильном направлении, но некоторые ограничения будут действовать в течение нескольких месяцев... Нам удалось избежать несчастья, которое постигло ряд других стран", - сказала Фредериксен.

Премьер считает, что единственная причина этого в том, что страна начала действовать рано.

Дания и Австрия были одними из первых стран в Европе, которые прекратили общественную жизнь в ответ на вспышку Covid-19.

Напомним, ранее Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о первых шагах по восстановлению экономики своей страны, когда небольшим розничным магазинам, хозяйственным и садовым магазинам разрешено открыться после Пасхи, после чего с 1 мая будут открыты все магазины.

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