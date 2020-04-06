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Коронавирус в Беларуси: жертвами болезни стали уже 13 человек

13:04, 06 апреля 2020
Мир
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В Беларуси - эпидемия коронавируса / Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщают Naviny.by, ссылаясь на Министерство здравоохранения РБ. На стационарном лечении находятся 634 человека.

Основная часть — лица первого контакта, которые были выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов, утверждают в ведомстве, заболевание протекает в легкой или средней форме.

После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении, говорится в сообщении.

«Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает коронавирус из Китая психозом.

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