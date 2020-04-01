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Борьба с коронавирусом: Германия продлила карантин до 19 апреля

20:30, 01 апреля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Так, власти Германии призывают на период пасхальных каникул воздержаться от путешествий и посещений родственников на праздники.

Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Германии сейчас подтверждено 74 508 случаев инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончались 19 821 человек.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 850 тысяч человек, умерли более 42 тысяч человек.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

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