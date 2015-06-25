Кремль еще раз отметит победу союзников над нацистами – на этот раз в Пекине
16:34, 25 июня 2015Мир
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После массового бойкота мировыми лидерами парада ко Дню Победы в Москве, российская армия примет участие в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине в сентябре.
Победу над нацизмом Россия отпразднует с китайскими и монгольскими военными
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.
"Россия и другие уже ясно сказали, что они направят своих представителей для участия в параде", - подтвердил спикер министра обороны Китая Ян Юхун.
Кроме российской армии, в китайском параде примут участие военные Монголии.
Издание отмечает, что ожидаемое присутствие на параде президента России Владимира Путина может сократить и без того скромный список приглашенных на торжество западных политиков.
Как сообщал УНИАН, Владимир Путин заявил о том, что его не огорчило отсутствие лидеров западных стран на военном параде ко Дню Победы в Москве.
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