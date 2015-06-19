В Минобороны РФ назвали армию "генератором развития" общества

Армия является прогрессивным институтом в российском обществе и генератором его развития, считает замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

"Армия - это один из прогрессивных институтов общества, это генератор его развития. Дело не в том, что мы в ней служим, а в том, что Вооруженные силы являются не только основой для развития экономики и науки, но и других важнейших сфер развития нашего общества. Так было, есть и должно быть в любом нормальном государстве", - заявил замглавы военного ведомства в ходе "круглого стола" на форуме "Армия-2015", передает ТАСС.

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По его словам, российская армия также помогает консолидации российского общества.

"Можно по-разному относиться к роли армии в обществе. Можно говорить о степени милитаризованности, о проценте ВВП, который идет на содержание Вооруженных сил. Но надо всегда помнить еще и о том, что армия - это серьезный социальный лифт для наиболее активной молодой части нашего общества. Сегодня в российских Вооруженных силах есть все возможности, чтобы не только сделать успешную военную карьеру, но и получить хорошее образование и высокий социальный статус", - подчеркнул замминистра.