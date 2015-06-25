Опрос: в рейтинге врагов россиян Украина превзошла даже исламских террористов

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно проведенному исследованию, более трети россиян (37%) назвали главными врагами российского общества США и Барака Обаму.

Кроме того, 9% россиян считают врагом Европу, 8% - Украину и ее правительство, 3% - исламских террористов, 2% - Великобританию и фашистов.

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"Большинство россиян признает наличие у нашего общества недоброжелателей", - сообщают российские социологи.

Они отмечают, что 8 % респондентов уверены, что "недоброжелатели окружают Россию со всех сторон".

Как сообщал УНИАН, почти 30% граждан РФ хотят, чтобы пророссийские боевики с Донбасса принимали активное участие в российской политике.