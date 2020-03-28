Папа Римский помолился за прекращение пандемии COVID-19 на пустой площади Ватикана (фото, видео)

Папа Римский подчеркнул важность единения всех ради победы над мором и спасения мира.

Папа Римский помолился на пустой площади святого Петра в Ватикане о прекращении пандемии COVID-19

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Vatican news.

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Папа Римский отметил важность единения всех ради победы над эпидемией и спасения мира. Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube.

"Густая тьма опустилась на наши площади, улицы и города она воцарилась над нашими жизнями, наполняя все оглушительной тишиной и удручающей пустотой, что парализует каждую вещь, которую встречает на своем пути: это чувствуется в воздухе, в жестах, об этом говорят взгляды ... Мы осознали, что находимся в одной лодке, все уязвимые и дезориентированы, но в то же время важные и нужные, все призваны оставаться вместе, все требуя взаимно поддерживать друг друга. В этой лодке присутствуют все мы", - сказал Папа Римский.

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