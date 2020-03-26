ВОЗ: сидение дома поможет выиграть время, но не остановят эпидемию коронавируса

Страны должны эффективно использовать время, когда люди сидят дома, для противодействия коронавирусу.

Просить людей оставаться дома - это меры, которые остановят скорость распространения коронавируса и снизят нагрузку на системы здравоохранения.

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Однако сама лишь самоизоляция не остановит пандемию Covid-2019, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на сайте ведомства.

"Суть этих действий заключается в том, чтобы обеспечить более точные и целенаправленные меры, необходимые для остановки эпидемии и спасения жизней. Мы призываем все страны, которые ввели так называемые меры блокировки, использовать это время для "атаки на вирус". Вопрос в том, как вы используете это время", - заявил Гебрейесус.

ВОЗ рекомендует шесть ключевых действий для борьбы с коронавирусом:

Расширять, обучать и развертывать вашу медицинскую и общественную рабочую силу;

Внедрить систему, которая позволит найти каждый подозреваемый случай на уровне сообщества;

Увеличить производство, мощность и доступность тестирования;

Определить, адаптировать и оборудовать места, которые вы будете использовать для лечения и изоляции пациентов;

Разработать четкий план и процесс карантина контактировавших;

Переориентировать правительство на подавление и контроль Covid-2019.

По данным ВОЗ, эти меры являются лучшим способом подавления и прекращения передачи, чтобы при снятии ограничений вирус не возродился.