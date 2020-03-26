ВОЗ: сидение дома поможет выиграть время, но не остановят эпидемию коронавируса
Просить людей оставаться дома - это меры, которые остановят скорость распространения коронавируса и снизят нагрузку на системы здравоохранения.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Однако сама лишь самоизоляция не остановит пандемию Covid-2019, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на сайте ведомства.
"Суть этих действий заключается в том, чтобы обеспечить более точные и целенаправленные меры, необходимые для остановки эпидемии и спасения жизней. Мы призываем все страны, которые ввели так называемые меры блокировки, использовать это время для "атаки на вирус". Вопрос в том, как вы используете это время", - заявил Гебрейесус.
ВОЗ рекомендует шесть ключевых действий для борьбы с коронавирусом:
- Расширять, обучать и развертывать вашу медицинскую и общественную рабочую силу;
- Внедрить систему, которая позволит найти каждый подозреваемый случай на уровне сообщества;
- Увеличить производство, мощность и доступность тестирования;
- Определить, адаптировать и оборудовать места, которые вы будете использовать для лечения и изоляции пациентов;
- Разработать четкий план и процесс карантина контактировавших;
- Переориентировать правительство на подавление и контроль Covid-2019.
По данным ВОЗ, эти меры являются лучшим способом подавления и прекращения передачи, чтобы при снятии ограничений вирус не возродился.