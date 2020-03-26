80% российской помощи Италии "абсолютно бесполезны" для борьбы с коронавирусом – La Stampa

Издание опасается, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует министерство обороны России.

В итальянских политических кругах и СМИ возникло беспокойство относительно так называемой гуманитарной помощи, которую Россия оказывает стране для борьбы с коронавирусом.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в публикации итальянской газеты La Stampa.

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По словам высокопоставленных источников издания, Россия руководствуется далеко не единственными гуманитарными мотивами, а реализует собственные политические и дипломатические интересы. Премьер-министр Джузеппе Конте, пишет газета, согласился принять российскую помощь для "укрепления прекрасных личных отношений" с Москвой.

Впрочем, как отмечают собеседники издания, 80% российских поставок являются "абсолютно бесполезными или малополезными" для Италии для борьбы с COVID-19 и является ничем большим, чем оправданием. Россия прислала стране оборудование для дезинфекции территорий и другую схожую спецтехнику, тогда как Китай, например, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

Издание опасается, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует министерство обороны России, а не министерство здравоохранения. Все военные имеют высокие звания: генералы, полковники, майоры, и "свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО".

"Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене и итальянский премьер не постеснялся своей поддержки в этом нелегком кризисе, приняв все это для закрепления замечательных личных отношений с политической стороной Москвы", - пишет газета.