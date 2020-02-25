CNN: В ФБР считают, что Россия пытается заставить США "разорвать себя на куски"

В ведомстве утверждают, что Москва готовит почву для распространения выгодной для нее фальшивой информации, чтобы постоянно поддерживать раскол и хаос в американском обществе.

Кампания России по влиянию на американские выборы продиктована желанием «увидеть, как мы разорвем себя на куски». Об этом заявил высокопоставленный чиновник ФБР на фоне того, как информация о секретном брифинге для членов Конгресса о российских попытках повлиять на нынешнюю американскую избирательную кампанию появилась в прессе.

Об этом пишет CNN, напоминая, что, согласно данным американской разведки, Москва пытается вновь помочь Дональду Трампу стать президентом. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, посвященной выборам, помощник начальника Сил ФБР по борьбе с иностранным влиянием Дэвид Потер сказал, что Россия ведет "наглую и разрушительную кампанию" против США. И цель этой кампании заключается в расколе населения и подрыве традиционных источников информации для создания пространства, в котором можно распространять фальшивые утверждения.

Читайте такжеCNN: В России есть причины добиваться переизбрания Трампа

«Вмешательство в выборы – это один из векторов в этом поле. Цель состоит в том, чтобы сократить уверенность в самой основе нашей демократической системы и способности наших лидеров управлять», - объяснил Поттер.

«Также кампания нацелена на ослабление врага изнутри через определение существующих политических и социальных проблем, а также усиление этих линий расколов с помощью манипуляции и дезинформации в интернете с целью создать среду постоянной какофонии, нестабильности и конфликта», - добавил он.

Чиновник ФБР не стал комментировать, каким кандидатам на выборах в США в 2020 году отдает предпочтение Россия. Но его комментарии прозвучали на фоне скандала вокруг публикации деталей о тайном брифинга, который американская разведка провела в этом месяце. Во время брифинга членам Комитета Палаты представителей по вопросам разведки сказали, что Москва пытается помочь как Дональду Трампу, так и потенциальному кандидату от Демократической партии Берни Сандерсу.

Читайте такжеЭкс-посол США: В Госдепартаменте никто не верит в вымысел о вмешательстве Украины в выборы

«Проще говоря, это пространство, в котором Россия хочет увидеть, как мы разорвем себя на части. А Китай, с другой стороны, хотел бы управлять нашим постепенным экономическим упадком на протяжении нескольких поколений», - сказал Поттер.