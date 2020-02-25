CNN: В ФБР считают, что Россия пытается заставить США "разорвать себя на куски"
Кампания России по влиянию на американские выборы продиктована желанием «увидеть, как мы разорвем себя на куски». Об этом заявил высокопоставленный чиновник ФБР на фоне того, как информация о секретном брифинге для членов Конгресса о российских попытках повлиять на нынешнюю американскую избирательную кампанию появилась в прессе.
Об этом пишет CNN, напоминая, что, согласно данным американской разведки, Москва пытается вновь помочь Дональду Трампу стать президентом. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, посвященной выборам, помощник начальника Сил ФБР по борьбе с иностранным влиянием Дэвид Потер сказал, что Россия ведет "наглую и разрушительную кампанию" против США. И цель этой кампании заключается в расколе населения и подрыве традиционных источников информации для создания пространства, в котором можно распространять фальшивые утверждения.
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«Вмешательство в выборы – это один из векторов в этом поле. Цель состоит в том, чтобы сократить уверенность в самой основе нашей демократической системы и способности наших лидеров управлять», - объяснил Поттер.
«Также кампания нацелена на ослабление врага изнутри через определение существующих политических и социальных проблем, а также усиление этих линий расколов с помощью манипуляции и дезинформации в интернете с целью создать среду постоянной какофонии, нестабильности и конфликта», - добавил он.
Чиновник ФБР не стал комментировать, каким кандидатам на выборах в США в 2020 году отдает предпочтение Россия. Но его комментарии прозвучали на фоне скандала вокруг публикации деталей о тайном брифинга, который американская разведка провела в этом месяце. Во время брифинга членам Комитета Палаты представителей по вопросам разведки сказали, что Москва пытается помочь как Дональду Трампу, так и потенциальному кандидату от Демократической партии Берни Сандерсу.
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«Проще говоря, это пространство, в котором Россия хочет увидеть, как мы разорвем себя на части. А Китай, с другой стороны, хотел бы управлять нашим постепенным экономическим упадком на протяжении нескольких поколений», - сказал Поттер.