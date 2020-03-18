Лидеры стран ЕС решили закрыть внешние границы из-за коронавируса

Соответствующие меры применены сроком на 30 дней.

Лидеры стран-членов Европейского Союза согласились закрыть на 30 дней внешние границы Евросоюза.

Об этом говорится в выводах, сделанных президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем по итогам саммита членов Евросовета относительно коронавирус, который прошел в формате видеоконференции.

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С целью ограничения распространения коронавируса на глобальном уровне лидеры стран ЕС "согласились укрепить внешние границы путем применения скоординового временного ограничения второстепенных поездок в ЕС на период 30 дней".

Также они одобрили предложенные Европейской комиссией принципы пограничного контроля.

"Мы должны обеспечить перемещение медикаментов, продуктов питания и других товаров, а наши граждане должны иметь возможность вернуться домой", - заявил Мишель.

Как сообщал УНИАН, случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех европейских странах.

По состоянию на утро 18 марта в мире выявлено свыше 198 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество умерших возросло до 7 948 человек. В то же время выздоровели от болезни 81 950 человек.