Смертельный коронавирус MERS постепенно приближается к Украине - СМИ

Смертельный коронавирус приближается к Украине. Потенциальной жертвой MERS может стать каждый, кто собирается отдыхать в странах, где уже зафиксированы вспышки вируса. Механизм его передачи точно не известен. В украинском МИД советуют воздерживаться от рискованных поездок.

Как говорится в сюжете ТСН, Южная Корея больше всего страдает от вируса MERS. Там люди не выходят на улицу без масок, температуру им меряют прямо на улице, публичные места дезинфицируют практически каждый час. Ученые со всего мира уже поставили MERS в один ряд с атипичной пневмонией, птичьим гриппом и Эболой. Современная медицина - бессильна против данного коронавируса.

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Родиной MERS называют Саудовскую Аравию. От летучих мышей он передался верблюдам, от которых уже попал к людям. В Украине нет лабораторий, которые смогли бы проверить кровь пациента на MERS. Ее необходимо доставлять в США. Пациента изолируют и будут лечить симптоматически. Поэтому советуют воздержаться от поездок в страны, где фиксировали случаи вируса: Аравийский полуостров, Южная Корея, Таиланд и Германия.