В Австрии гражданам запретили собираться группами и ограничили перемещение

За несоблюдение требований нарушителям грозит штраф в размере до 2 тысяч евро, а в отдельных случаях - до 3,6 тысячи евро.

В Австрии гражданам запретили собираться группами в количестве более пяти человек и ограничили перемещение - выходить из дома разрешено только в случае крайней необходимости.

Вводить такие жесткие меры, призванные остановить распространение коронавируса, правительству дал позволяет соответствующий закон, который на внеочередной сессии принял парламент, сообщает Deutsche Welle.

Выступая в парламенте, канцлер страны Себастьян Курц призвал население к самоизоляции и ограничению контактов.

По словам канцлера, люди могут выходить из дома только для на работу, для покупки продуктов питания, товаров первой необходимости или для оказания помощи другим.

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Также Курц добавил, что в стране будут закрыты все кафе, рестораны, детские и спортивные площадки, любые массовые мероприятия на открытом воздухе запрещены.

"Свобода перемещения в нашей стране будет сильно ограничена", - сказал Курц, добавив, что эти меры являются "необходимыми для защиты здоровья нации".

Прогулки человек может осуществлять только с теми, с кем проживает в одном доме.

Полиция будет контролировать выполнение населением ограничительных мер. С 16 марта, в случае выявления групп людей на улице, правоохранители должны приказать им разойтись. В случае отказа нарушителям грозит штраф в размере до 2 тыс. 180 евро. В случае нарушения запрета собираться в определенных местах, в частности на спортивных площадках, штраф может составить до 3,6 тысячи евро.

По состоянию на 15 марта в Австрии зафиксировано 800 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и две смерти.