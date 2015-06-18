В БМД, которая выпала из самолета на учениях в России, был боезапас - источник

В то же время, падение БМД не могло стать причиной пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

"Оборвался трос, который вытаскивает основную парашютную систему. Машина упала на подготовленную для десантирования личного состава и техники площадку приземления, на ней просто нет леса, который мог загореться", - сказал источник. Причина пожара пока не установлена.

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Источник в военном ведомстве также сообщил, что машина БМД-2 упала на гусеницы и получила серьезные повреждения. В результате удара башня машины вошла в корпус, боевая машина десанта восстановлению не подлежит.

Источник также сообщил, что на БМД-2 был боезапас, но он не мог взорваться. "В машине находились 200 патронов к пулемету и 30 снарядов к 30-миллиметровой пушке. И те, и другие были в инертном снаряжении и при ударе взорваться не могли. Они и не взорвались", - сказал собеседник агентства.