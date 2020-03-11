"Больше так делать не буду": премьер Нидерландов попал в конфуз с руками (видео)
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пожал коллеге руку после призывов к общественности этого не делать для предотвращения распространения коронавируса в стране.
Об этом сообщает DW.
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Конфуз с Рютте произошел в разговоре по противодействию распространения коронавируса.
«Отныне мы перестаем жать друг другу руку. Можно прикоснуться локтями, ногами, всем, чем угодно. Я вижу в школах много вариаций на эту тему. Но сегодня мы больше не жмем друг другу руку», – сказал он.
Когда Рютте покидал трибуну, то сразу же нарушил озвученное правило: протянул коллеге руку, а затем, осознав поступок, еще и похлопал мужчину по спине.
«Это просто привычка. Больше так делать не буду», – добавил он, покидая зал.
"С этого момента мы перестаем пожимать друг другу руки", - сказал премьер-министр Нидерландов. Но все пошло не по плану. Смотрите до конца 😂— DW на русском (@dw_russian) March 11, 2020
via @dwnewspic.twitter.com/i3cZqzEgqA
Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По состоянию на утро 11 марта в мире было зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования COVID-19, умерли 4 тыс. 284 человека. Было вылечено 65 765 человек.