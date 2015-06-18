Минфин США: на новой банкноте номиналом $10 будет портрет женщины
08:29, 18 июня 2015Мир
1696 0
Министерство финансов США сообщило о выпуске новой 10-долларовой банкноты, на которой будет изображен портрет женщины.
В настоящее время на купюре изображен портрет Александра Гамильтона / рaperdollar.info
Новая купюра войдет в обращение в 2020 году, к столетию 19-й поправки к конституции США, давшей американским женщинам право голосовать, передает Би-би-си.
Читайте такжеНа долларах впервые в истории может появиться портрет женщины
Портрет какой именно женщины появится на банкноте, пока не сообщается. Для этого ведомство планирует провести опрос общественного мнения.
В настоящее время на купюре изображен портрет Александра Гамильтона, героя Войны за независимость США и первого министра финансов страны.
Изображения женщин ранее уже появлялись на банкнотах и монетах в США, однако эти деньги не были в широком обращении.
Доминированию мужчин на долларовых купюрах наступил конец
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter