Минфин США: на новой банкноте номиналом $10 будет портрет женщины

В настоящее время на купюре изображен портрет Александра Гамильтона / рaperdollar.info

Новая купюра войдет в обращение в 2020 году, к столетию 19-й поправки к конституции США, давшей американским женщинам право голосовать, передает Би-би-си.

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Портрет какой именно женщины появится на банкноте, пока не сообщается. Для этого ведомство планирует провести опрос общественного мнения.

В настоящее время на купюре изображен портрет Александра Гамильтона, героя Войны за независимость США и первого министра финансов страны.

Изображения женщин ранее уже появлялись на банкнотах и монетах в США, однако эти деньги не были в широком обращении.