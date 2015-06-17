Количество погибших от коронавируса MERS в Южной Корее достигло 20 человек

Число погибших от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/ MERS) в Южной Корее достигло 20 человек, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 162 зараженных.

Карантинный режим предписан 6,5 тысячи человек.

Около половины заболевших были инфицированы в Сеульском медицинском центре Samsung (Seoul Samsung Medical Center), где были выявлены первые случаи заболевания. Основной причиной распространения заболевания считается недостаточно эффективные меры по предупреждению передачи вируса от первых заболевших врачам и пациентам больницы. Сообщалось, что вирусом был инфицирован шофер скорой помощи этого же госпиталя, причем он продолжал работать, несмотря на появление первых симптомов заболевания.

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Правительство страны опубликовало список из 84 больниц, где проходили лечение заразившиеся вирусом БВРС-КоВ/MERS, так как министерство здравоохранения считало, что все случаи заражения произошли в медицинских учреждениях из-за несвоевременных мер по изоляции первых заболевших. Однако в выходные появились сообщения о первом случае заражения вне стен медучреждения, что создает риск еще большего распространения инфекции.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует.