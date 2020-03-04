The Hill: Госдепартамент даст Украине 8 миллионов долларов на кибербезопасность

Деньги пойдут на финансирование нового проекта, призванного укрепить украинские возможности в киберпространстве.

Госдепартамент объявил, что США дадут Украине 8 миллионов долларов в качестве помощи в сфере кибербезопасности. Деньги будут выделены в рамках «кибер-диалога», проведенного в Киеве между чиновниками обеих стран.

Как пишет The Hill, 8 миллионов долларов пойдут на финансирование нового проекта, спонсором которого выступает USAID. В общем, проект собирается привлечь 38 миллионов долларов в течение следующих четырех лет с целью увеличить возможности Украины в сфере кибербезопасности. В частности, речь идет о развитии специалистов и проведения регуляторных реформ.

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Ранее, в 2017 году США дали Украине 10 миллионов долларов, которые тоже пошли на помощь в сфере кибербезопасности. Средства так же были выделены после соответствующего диалога представителей обеих стран, которые встречались повторно в 2018 году для пересмотра совместных проектов в сфере. В своем заявлении Госдепартамент подчеркнул, что последний диалог на эту тему имел целью повторно подтвердить «нашу общую решимость в обеспечении открытого, совместного, надежного и безопасного киберпространства, в котором все страны ведут себя ответственно».

Во встречи с украинскими чиновниками принимали участие действующий заместитель главы миссии посольства США в Киеве Джозеф Пеннингтон, чиновники из ФБР, а также из министерств обороны, энергетики, внутренних дел и финансов США. Стороны обсудили проблемы безопасности, связанные с укреплением защиты важной инфраструктуры от кибератак, защищенность сетей 5G, а также планы реагирования на кибератаки. Новое финансирование было выделено через два месяца после того, как новая украинская власть попросила ФБР о помощи в расследовании атаки российских хакеров против украинской газовой компании Burisma.

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Последняя оказалась в эпицентре скандала на фоне процедуры импичмента президента Дональда Трампа, которая была запущена после сообщения неизвестного информатора о попытках лидера США надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Трамп якобы требовал от президента Украины начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который работал на Burisma в 2014-2019 годах.