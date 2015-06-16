Количество погибших в результате наводнения в Тбилиси достигло 16

14:14, 16 июня 2015
Мир
249 0

В тбилисском парке Мзиури обнаружено тело молодой женщины, таким образом число погибших от разрушительного наводнения в Тбилиси достигло 16, сообщили спасатели.

REUTERS

Об этом сообщает NEWSGEORGIA.

 «Только что мы нашли 16-е тело погибшей,  на территории Мзиури, это молодая девушка. В данный момент криминалисты работают, чтобы установить личность», — заявил глава Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Звиад Кацашвили.

Читайте такжеСМИ: На Тбилиси может обрушиться еще одно наводнение

Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк.

В то же время, власти Грузии сообщили, что причиной наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня стал оползень, в результате которого селевые потоки перекрыли реку Вере.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter