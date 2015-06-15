Эттингер: ЕС должен подготовиться к "чрезвычайному положению" из-за краха переговоров по Греции

Европейский союз должен подготовиться к "чрезвычайному положению" после краха переговоров по спасению Греции от дефолта и выхода страны из еврозоны.

Об этом заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы должны выработать план чрезвычайных действий, потому что Греция попадет в условия чрезвычайного положения. Греции необходимо оплачивать поставки энергоносителей, платить сотрудникам полиции, за медицинские принадлежности и многое другое", - сказал Эттингер.

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Как известно, последний раунд переговоров между Грецией и международными кредиторами, который проходил в воскресенье, завершился неудачей.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что будет ждать, пока кредиторы не перейдут к реализму.

Ранее представители еврозоны впервые обсудили возможный дефолт Греции.