Виртуальные показы: неделю моды в Шанхае проведут в онлайн-формате
Неделю моды в Шанхае, которая была отложена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, все же решили провести, но в новом формате – онлайн.
Читайте такжеВ Китае устраивают онлайн-дискотеки из-за вспышки коронавирусаОб этом пишет журнал Esquire.
Мероприятие должно было пройти с 24 по 30 марта 2020 года.
Организаторы мероприятия решили создать платформу для китайских дизайнеров, на которой можно было бы провести виртуальные презентации и показы. Расписание виртуальной недели моды опубликуют в середине марта, сейчас организаторы принимают заявки на участие.
Помимо показов коллекций осень-зима 2020 на платформе будут онлайн-магазины, где можно будет купить текущие коллекции дизайнеров-участников.
Ранее УНИАН сообщал, как в закрытом из-за коронавируса ботсаду Шанхая настоящие экскурсии заменили виртуальными.