Виртуальные показы: неделю моды в Шанхае проведут в онлайн-формате

Ранее мероприятие отменили из-за вспышки коронавируса.

Неделю моды в Шанхае, которая была отложена из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, все же решили провести, но в новом формате – онлайн.

Читайте такжеВ Китае устраивают онлайн-дискотеки из-за вспышки коронавирусаОб этом пишет журнал Esquire.

Мероприятие должно было пройти с 24 по 30 марта 2020 года.

Организаторы мероприятия решили создать платформу для китайских дизайнеров, на которой можно было бы провести виртуальные презентации и показы. Расписание виртуальной недели моды опубликуют в середине марта, сейчас организаторы принимают заявки на участие.

Помимо показов коллекций осень-зима 2020 на платформе будут онлайн-магазины, где можно будет купить текущие коллекции дизайнеров-участников.

Ранее УНИАН сообщал, как в закрытом из-за коронавируса ботсаду Шанхая настоящие экскурсии заменили виртуальными.