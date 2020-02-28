"Сирия станет для России могилой": в Стамбуле пикетировали генконсульство РФ

Демонстранты осудили Москву за поддержку, которую она оказывает режиму Башара Асада.

В ночь на 28 февраля у здания генконсульства России в Стамбуле прошла акция протеста с осуждением обстрелов и авиаударов в Идлибской зоне деэскалации.

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Участники акции, собравшись возле российской дипмиссиии в районе Таксим, осудили Москву за поддержку, которую она оказывает режиму Башара Асада.

Участники акции призвали привлечь к ответственности всех причастных к гибели турецких военнослужащих в Идлибе, передает Анадолу.

Участники акции выкрикивали: «Павшие бессмертны, Родина едина», «Россия – убийца, Путин – убийца», «Убийца Путин понесет наказание», «Сирия станет для России могилой».

Выступивший от имени демонстрантов профессор Сезгин Челик заявил, что за гибель турецких военных ответственны режим Башара Асада и Россия.

Полиция приняла меры безопасности перед генконсульством России.

Как сообщал УНИАН, в результате воздушного удара авиации режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.