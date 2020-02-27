"Суд Линча" в США признали федеральным преступлением (видео)

"Суды Линча" в США проходили вплоть до середины 20 века.

Палата представителей США признала, что "суд Линча" - убийство человека, подозреваемого в правонарушении, толпой без судебного процесса является преступлением федерального уровня.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

На то, чтобы принять такой документ, у Конгресса ушло более ста лет. Нынешний закон имеет имя Эмета Тила – темнокожего подростка, которого линчевали в 1955, обвинив в домогательствах к женщине. Обвинения впоследствии не подтвердились.

«Суды Линча» в США проходили вплоть до середины 20 века. Их жертвами стали около четырех тысяч темнокожих.

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп намерен подписать закон, после этого он вступит в силу.