В Грузии день траура по погибшим в результате наводнения

Об этом на заседании Совета по управлению кризисами заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, передает радио "Свобода".

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Согласно последним сообщениям, в Тбилиси от наводнения погибли не менее 13 человек, около десятка пропали без вести. Существенно пострадала инфраструктура грузинской столицы, убытки от стихии оценивают в миллионы долларов.

В МИД Украины сообщили, что среди погибших и пострадавших от наводнения в Тбилиси граждан Украины нет.