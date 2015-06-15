В Грузии день траура по погибшим в результате наводнения
08:49, 15 июня 2015Мир
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В Грузии сегодня объявлен Днем траура по жертвам наводнения в Тбилиси, вызванного сильными ливнями в субботу поздно вечером.
REUTERS
Об этом на заседании Совета по управлению кризисами заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, передает радио "Свобода".
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Согласно последним сообщениям, в Тбилиси от наводнения погибли не менее 13 человек, около десятка пропали без вести. Существенно пострадала инфраструктура грузинской столицы, убытки от стихии оценивают в миллионы долларов.
В МИД Украины сообщили, что среди погибших и пострадавших от наводнения в Тбилиси граждан Украины нет.
Грузия в трауре по жертвам масштабного наводнения
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