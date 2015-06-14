В водах Исландии столкнулись российский учебный парусник и два корабля (видео)

Об этом передает Газета.ру со ссылкой на агентство FlashNord.

«Судно следовало на выход из порта Рейкьявик, когда во время маневрирования навалилось на корабли береговой охраны. Все три судна получили повреждения, один из кораблей береговой охраны получил две пробоины», — сообщил источник в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, которой принадлежит судно.

Инцидент произошел 11 июня, отметили в академии.

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В настоящее время «Крузенштерн» находится в порту Рейкьявика. Как сообщает издание Iceland Monitor, команда барка согласилась дождаться в порту Рейкьявика результатов расследования и подсчета убытков. Издание отмечает, что один из кораблей был признан непригодным для плавания.

ВМС Исландии намерены добиваться выплат за ремонт поврежденных кораблей от страховой компании российского судна.