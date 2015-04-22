Флот и авиация России начали учения в Черном море

Об этом заявил врио начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский, сообщает РИА Новости.

"В рамках зачетных тактических учений бригады десантных кораблей ЧФ большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников" произвели погрузку десанта и вышли в море для выполнения задач. Проводку за тралами десантного отряда обеспечивали морские тральщики "Ковровец" и "Иван Голубец", а оборона от противодиверсионных сил и средств осуществлялась новейшим противодиверсионным катером типа "Грачонок", - говорится в сообщении.

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По словам представителя Черноморского флота, в полигонах боевой подготовки корабли отработают совместное маневрирование, выполнят артиллерией стрельбу по воздушным целям, а корабельным комплексом неуправляемых реактивных снарядов отстреляются по целям на берегу.

Кроме того, как отмечается, к учениям привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации.