Жителей острова Ява забыли предупредить о приближении цунами

Чиновники, ответственные за оповещение граждан в случае возможных природных катаклизмов, не предупредили население острова Ява о надвигающемся цунами, сообщает британская Guardian.

Несмотря на то, что за двадцать минут до того как первая волна достигла берега, в их распоряжение уже поступила информация о подводном землетрясении в Индийском океане, они не оповестили людей о неминуемой угрозе. По словам одного чиновника, все службы были слишком заняты отслеживанием повторных подземных толчков, чтобы дать сигнал тревоги.

Между тем, по последним данным, опубликованным агентством Associated Press, число погибших в результате цунами на индонезийском острове Ява уже достигло 341 человека. Около 229 человек считаются пропавшими без вести. По словам вице-президента Индонезии Джузуфа Каллы (Jusuf Kalla), в ближайшие дни количество погибших увеличится, так как будут найдены тела пропавших без вести и унесенных волнами в море.

Лента.ру