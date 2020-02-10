Преемница Меркель откажется от председательства в ХДС и не пойдет в канцлеры Германии

По информации СМИ политик заявила, что между некоторыми частями ХДС существуют "необъяснимые отношения" с "Альтернативой для Германии" и левыми.

Руководительница немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на пост федерального канцлера Германии. Кроме того, в ближайшее время она откажется от председательства в партии.

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Как сообщает DW, об этом со ссылкой на источники в ХДС сообщил ряд немецких СМИ. Отмечается, что в понедельник, 10 февраля, состоялось заседание президиума партии.

По сообщениям, Крамп-Карренбауэр заявила, что "до лета организует процесс по кандидатуре на пост главы правительства Германии, подготовит партию на будущее, и лишь тогда откажется от полномочий председателя ХДС".

По информации источников, политик заявила, что между некоторыми частями ХДС существуют "необъяснимые отношения с" Альтернативой для Германии" и левыми. А она как лидер ХДС выступает категорически против сотрудничества с этими партиями.

Поскольку, по словам Крамп-Карренбауэр, очевидно, что председательство в партии и канцлерство должны быть в одних руках, она отказывается и от выдвижения на пост главы правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), преемницей которой в партии является Крамп-Карренбауэр, заявила, что последняя, ​​несмотря на отказ от лидерства в партии, должен остаться министром обороны.

До Крамп-Карренбауэр партию ХДС 18 лет возглавляла Меркель. Крамп-Карренбауэр занимает должность председателя ХДС с 7 декабря 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2018 стало известно о том, что Ангела Меркель уйдет с должности председателя Христианско-демократического союза. Затем Меркель заявила о том, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера.

Впоследствии СМИ сообщили, что Меркель не собирается досрочно складывать свои полномочия, поскольку она разочарована в своей потенциальной преемнице, новой главе ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр не готова стать главой немецкого правительства, поэтому канцлер Германии планирует остаться в должности до истечения срока полномочий в 2021 году.