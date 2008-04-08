В МИД считают заявления Лужкова и др. ”отражением состояния души”

В Министерстве иностранных дел Украины считают эмоциональной реакцией заявление мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА о прогрессе Украины в реализации внешнеполитических приоритетов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге спикер МИД Украины отметил: “В моем понимании - это боль, это отражение состояния души в связи с продвижением Украины в контексте европейской и евроатлантической интеграции. Это беспокойство души в связи с успехами в реализации внешнеполитических приоритетов Украины”.

В.КИРИЛИЧ отметил, что в последнее время Украина слышит “поток заявлений и комментариев” не только Ю.ЛУЖКОВА, но и других российских политиков.

По его словам, “нужно иметь силу успевать на них реагировать, поскольку это может быть бесконечный процесс”.

Как сообщалось, мер Москвы Ю.ЛУЖКОВ заявлял о необходимости пересмотреть Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ в связи с просьбой Украины присоединиться к Плану действий по членству в НАТО на Бухарестском саммите Альянса 2-4 апреля.