Кто станет преемником Путина: экс-советник президента РФ назвал имена

По мнению бывшего советника Путина Андрея Илларионова, наилучшие шансы стать следующим президентом РФ у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Следующим президентом («верховным правителем») России станет один из людей, входящих в ближайшее окружение нынешнего главы Владимира Путина.

Такое мнение в интервью «Фактам» высказал бывший советник Путина, старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов.

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«Это четыре близких ему человека - секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, бывший глава Администрации Путина, а в настоящее время специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин», - рассказал Илларионов.

По его словам, всех их объединяют общие взгляды на многие вопросы политической, экономической, внешнеполитической повестки дня, а также принадлежность к некой «Корпорации» - сообществу сотрудников ФСБ-КГБ.

«На мой взгляд, наилучшие шансы у Сергея Нарышкина» - считает Илларионов.

Также он рассказал, что отношения Путина с ними носят характер динамического взаимодействия. Все четверо ведут друг с другом доверительные беседы о том, что будет лучше для всех них вместе. По некоторым вопросам идеологические подходы членов группы не совпадают. Но гораздо важнее любой идеологии их практическая принадлежность одной «Корпорации».

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционный журналист Александр Рыклин убежден, что новому лидеру Российской Федерации, который сменит Владимира Путина, придется или "загонять страну в совсем лютый сталинизм", или инициировать большие демократические преобразования.