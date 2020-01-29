Кремль опубликовал архивное видео с поющим Путиным

Путин 10 лет назад на концерте спел песню Blueberry Hill.

Кремль в рамках проекта «Путин. 20 лет» опубликовал архивное видео с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году. На мероприятии Владимир Путин, на тот момент занимавший должность премьер-министра, исполняет песню Blueberry Hill.

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Ведущая концерта долго уговаривала премьера спеть что-нибудь для зрителей.

«Будем считать, что мы в семейной обстановке и можем поэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останется между нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать, и вам придется потерпеть», – сказал тогда Путин.

Он прошел на сцену, сел за рояль и наиграл мелодию песни «С чего начинается Родина», после чего вышел из-за рояля и спел Blueberry Hill.

Кремль показал архивное видео с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году. На нем Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, исполняет песню "Blueberry Hill".



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/LMPUGWg9Bw — ТАСС (@tass_agency) January 29, 2020

На вечере присутствовали известные актеры – Шэрон Стоун, Кевин Костнер, Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Голди Хоун, Курт Рассел, Пол Анка, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути, Жерар Депардье.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле задумались над тем, чтобы сделать Путина «верховным правителем» России.