Кремль опубликовал архивное видео с поющим Путиным
Кремль в рамках проекта «Путин. 20 лет» опубликовал архивное видео с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году. На мероприятии Владимир Путин, на тот момент занимавший должность премьер-министра, исполняет песню Blueberry Hill.
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Ведущая концерта долго уговаривала премьера спеть что-нибудь для зрителей.
«Будем считать, что мы в семейной обстановке и можем поэкспериментировать. Но давайте договоримся, что все это останется между нами. Я, как и большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать, и вам придется потерпеть», – сказал тогда Путин.
Он прошел на сцену, сел за рояль и наиграл мелодию песни «С чего начинается Родина», после чего вышел из-за рояля и спел Blueberry Hill.
Кремль показал архивное видео с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году. На нем Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, исполняет песню "Blueberry Hill".— ТАСС (@tass_agency) January 29, 2020
Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/LMPUGWg9Bw
На вечере присутствовали известные актеры – Шэрон Стоун, Кевин Костнер, Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Голди Хоун, Курт Рассел, Пол Анка, Микки Рурк, Ален Делон, Орнелла Мути, Жерар Депардье.
Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле задумались над тем, чтобы сделать Путина «верховным правителем» России.