После смерти Коби Брайанта цены на его кроссовки для Nike выросли в несколько раз
18:37, 28 января 2020Мир
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Кроссовки стали активно скупать не только поклонники баскетболиста, но и перекупщики.
Из-за активности перекупщиков Nike решили приостановить продажи / basket.com.ua
После трагической смерти легендарного баскетболиста Коби Брайанта цены на кроссовки Nike Kobe за сутки выросли в 6 раз.
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Как известно, у спортсмена с 2003 года был контракт с Nike – бренд выпускал под его именем несколько моделей баскетбольных кроссовок.
После трагедии эти кроссовки стали активно скупать не только поклонники баскетболиста, но и перекупщики, которые хотели затем продавать их по завышенной цене.
Из-за активности перекупщиков Nike решили приостановить продажи всех моделей из линейки Kobe.
Как сообщал УНИАН, легендарный баскетболист НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января.
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