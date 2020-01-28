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После смерти Коби Брайанта цены на его кроссовки для Nike выросли в несколько раз

18:37, 28 января 2020
Мир
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Из-за активности перекупщиков Nike решили приостановить продажи / basket.com.ua

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Как известно, у спортсмена с 2003 года был контракт с Nike – бренд выпускал под его именем несколько моделей баскетбольных кроссовок.

После трагедии эти кроссовки стали активно скупать не только поклонники баскетболиста, но и перекупщики, которые хотели затем продавать их по завышенной цене.

Из-за активности перекупщиков Nike решили приостановить продажи всех моделей из линейки Kobe.

Как сообщал УНИАН, легендарный баскетболист НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января.

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