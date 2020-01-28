После смерти Коби Брайанта цены на его кроссовки для Nike выросли в несколько раз

Кроссовки стали активно скупать не только поклонники баскетболиста, но и перекупщики.

После трагической смерти легендарного баскетболиста Коби Брайанта цены на кроссовки Nike Kobe за сутки выросли в 6 раз.

Читайте такжеНа вертолете легенды НБА Брайанта при крушении не было черных ящиковОб этом сообщает издание Business of Fashion.

Как известно, у спортсмена с 2003 года был контракт с Nike – бренд выпускал под его именем несколько моделей баскетбольных кроссовок.

После трагедии эти кроссовки стали активно скупать не только поклонники баскетболиста, но и перекупщики, которые хотели затем продавать их по завышенной цене.

Из-за активности перекупщиков Nike решили приостановить продажи всех моделей из линейки Kobe.

Как сообщал УНИАН, легендарный баскетболист НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января.