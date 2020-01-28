В Афганистане 10 полицейских погибли при нападении боевиков "Талибана"

Боевики напали на контрольно-пропускной пункт на одном из шоссе.

По меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов погибли в результате нападения боевиков радикального движения “Талибан” в северо-восточной афганской провинции Баглан.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на Ariana News, боевики напали на контрольно-пропускной пункт на одном из шоссе.

Ранее движение"Талибан" заявило, что его боевики в провинции Газни сбили самолет Вооруженных сил США, в результате чего весь экипаж погиб.

Изначально в СМИ появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, но позже ее опровергли. На данный момент о количестве жертв ничего неизвестно.