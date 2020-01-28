Экс-король Бельгии признал внебрачную дочь после ДНК-теста (видео)
10:47, 28 января 2020Мир
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Бельгийка потратила несколько лет, чтобы доказать через суд, что является дочерью Альберта II.
50-летняя бельгийская художница Дельфина Боэль доказала, что является дочерью экс-короля / скриншот
Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь после многолетней судебной волокиты.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Так, Альберт II согласился с результатами генетической экспертизы, которая подтвердила, что он является биологическим отцом Дельфины Боэль.
50-летняя бельгийская художница много лет настаивала, что является дочерью короля, и даже написала об этом книгу. После того, как Альберт II отрекся от престола, суд разрешил Дельфине Боэль добиваться установления отцовства.
А бывшего монарха, который все отрицал, в конце концов обязали сдать генетический тест. Учитывая его результаты, женщина сможет претендовать на титул и часть наследства.
Экс-король Бельгии признал внебрачную дочь после многолетней судебной волокиты
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