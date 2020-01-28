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Экс-король Бельгии признал внебрачную дочь после ДНК-теста (видео)

10:47, 28 января 2020
Мир
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50-летняя бельгийская художница Дельфина Боэль доказала, что является дочерью экс-короля / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, Альберт II согласился с результатами генетической экспертизы, которая подтвердила, что он является биологическим отцом Дельфины Боэль.

50-летняя бельгийская художница много лет настаивала, что является дочерью короля, и даже написала об этом книгу. После того, как Альберт II отрекся от престола, суд разрешил Дельфине Боэль добиваться установления отцовства.

А бывшего монарха, который все отрицал, в конце концов обязали сдать генетический тест. Учитывая его результаты, женщина сможет претендовать на титул и часть наследства.

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