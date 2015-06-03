Соратник Немцова вышел из комы
00:01, 03 июня 2015Мир
2029 0
Российский журналист Владимир Кара Мурза-младший вышел из комы.
Кара Мурза-младший вышел из комы / ТАСС
Об этом говорится в сообщении его жены Евгении, размещенном на сайте «Открытая Россия» во вторник, 2 июня.
По ее словам, состояние мужа значительно улучшилось, наблюдается положительная динамика.
Читайте такжеСоратник Немцова находится между жизнью и смертью
26 мая Кара-Мурзу-младшего госпитализировали с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность, позже этот диагноз не подтвердился.
Журналисту, общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе-младшему 33 года. Он – член политсовета оппозиционной партии «РПР-ПАРНАС», координатор созданной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским общественной организации «Открытая Россия».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter