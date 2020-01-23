В Австралии во время тушения пожаров разбился самолет: погиб экипаж из США

В результате авиакатастрофы погибли три человека.

В Австралии потерпел крушение самолет, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны.

Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что с самолетом была потеряна связь. Руководитель провинции Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян сообщил, что самолет потерпел крушение в Снежных горах, к югу от столицы страны Канберры.

В результате крушения самолета погибли трое людей. Они не были идентифицированы, но чиновники заявили, что члены экипажа - жители США.

Причина крушения самолета пока не известна.

Как сообщал УНИАН, в одном из итальянских ресторанов Сиднея решили отблагодарить пожарных за борьбу с лесными пожарами, которые охватили Австралию, - и испекли 100-метровую пиццу.