В Австралии во время тушения пожаров разбился самолет: погиб экипаж из США
09:34, 23 января 2020Мир
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В результате авиакатастрофы погибли три человека.
Иллюстрация REUTERS
В Австралии потерпел крушение самолет, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны.
Об этом сообщает ВВС.
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Отмечается, что с самолетом была потеряна связь. Руководитель провинции Новый Южный Уэльс Гладис Береджиклян сообщил, что самолет потерпел крушение в Снежных горах, к югу от столицы страны Канберры.
В результате крушения самолета погибли трое людей. Они не были идентифицированы, но чиновники заявили, что члены экипажа - жители США.
Причина крушения самолета пока не известна.
Как сообщал УНИАН, в одном из итальянских ресторанов Сиднея решили отблагодарить пожарных за борьбу с лесными пожарами, которые охватили Австралию, - и испекли 100-метровую пиццу.
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