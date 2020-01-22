Трамп прокомментировал вспышку нового вируса в Китае
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть план по сдерживанию нового коронавируса из Китая.
Об этом он поделился в кулуарах форума в Давосе, передают Sky News.
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«У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже исполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный», – заявил он журналистам.
Напомним, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек, подтверждено 440 случаев заражения.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря.
Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.