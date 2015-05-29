В Петербурге суд рассмотрит первый иск против "фабрики троллей"

Людмила Савчук была, по ее словам, уволена без окончательного расчета из компании «Интернет-исследования», которая фигурирует в ряде журналистских расследований как один из главных поставщиков платных политических комментаторов в блогах, пишет КоммерсантЪ.

По словам 34-летней жительницы Санкт-Петербурга, изначально ее заинтересовало объявление на сайте вакансий, в котором предлагалось заниматься написанием комментариев и постов в интернете на заданную тему. Устраиваться на работу она пришла в декабре 2014 года, перед новогодними праздниками. К тому моменту в различных СМИ уже были опубликованы репортажи о компании «Интернет-исследования».

По ее словам, придя на собеседование, она убедилась, что газеты не врали о службе платных политических комментаторов, пишет издание.

Читайте такжеРоссийские журналисты показали офис и темники прокремлевских троллей (фото, видео)Работа была посменная, смена составляла 12 часов. Все сотрудники должны были писать определенное количество постов и комментариев на различных сайтах», - говорится в исковом заявлении Савчук.

Она работала в отделе спецпроектов. В задачи подразделения входило написание не менее пяти политических постов на темы, которые рассылались в начале каждой недели. Зарплата составляла 41 тысячу рублей (около 16 500 гривень - ред.), выдавалась наличными.

Савчук после увольнения решила основать движение «Информационный мир», которое борется против платных комментаторов и интернет-троллинга. «Среди нас есть и оппозиционеры, и сторонники власти, но все мы считаем, что такие методы информационной войны недопустимы», - сказала она.