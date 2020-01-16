Франция направит авианосец "Шарль де Голль" на Ближний Восток

По словам президента Франции, "Шарль де Голль" будет главным участником совместной операции нескольких европейских стран.

Париж направит авианосец "Шарль де Голль" на Ближний Восток, чтобы поддержать французские военные операции в регионе.

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана, передает РБК.

"Авианосец будет поддерживать операцию Chammal с января по апрель 2020 года, а затем будет переведен в Атлантику и Северное море", - сказал Макрон.

Он добавил, что "Шарль де Голль" будет главным участником совместной операции нескольких европейских стран. "Германия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Португалия и Греция примут участие в сопровождении авианосца во время его миссии", - отметил французский лидер.

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"Шарль де Голль" является флагманом ВМС Франции, единственным авианосцем и первым надводным судном с атомным силовым агрегатом в составе флота республики. Он был спущен на воду в 1994 году, но введен в эксплуатацию только в 2001-м.

Водоизмещение авианосца составляет 42 тыс. т, а мощность энергоустановок (два атомных реактора К15) - 76,2 тыс. л.с. Автономность плавания корабля с полным экипажем в количестве 1900 человек, включающим в себя авиагруппу и командование, достигает 45 дней. Корабль может нести до 40 летательных аппаратов.

Ранее УНИАН сообщал, что подразделения ВС США и армии Ирака возобновили совместные операции против боевиков "Исламского государства" в регионе.